Осужденный угнал машину через 20 минут после выхода из тюрьмы

Осужденный в американском городе Спокан, штат Вашингтон, отобрал машину у девушки через 20 минут после освобождения из тюрьмы. Об этом сообщает издание ABC News.

В субботу, 13 февраля, около 22:08 31-летний Маркус Гудмен (Marcus Goodman) вышел из тюрьмы. Через 20 минут после освобождения он подошел к 16-летней девушке и, угрожая пистолетом, потребовал, чтобы она отдала ему свой автомобиль.

Гудмен сел в транспортное средство и скрылся. Потерпевшая заявила о произошедшем в полицию, и Гудмена вновь объявили в розыск.

Через два часа патруль обнаружил автомобиль и подозреваемого. Гудмену предъявили обвинение в ограблении и вернули в тюрьму.

Ранее сообщалось, что житель английского города Рашден, графство Нортгемптоншир, шесть лет отсидел в тюрьме за обман 39 пожилых жертв и снова попал под суд за аналогичные преступления. Он начал обзванивать потенциальных жертв всего через несколько недель после того, как его выпустили на свободу.