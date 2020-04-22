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Мужчина шесть лет отсидел в тюрьме, вышел на волю и совершил то же преступление

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Алан Фитцджеральд
Алан Фитцджеральд
Фото: Northampton Crown Court

Житель английского города Рашден, графство Нортгемптоншир, шесть лет отсидел в тюрьме за обман 39 пожилых жертв и снова попал под суд за аналогичные преступления. Об этом сообщает сайт Daily Mail.

53-летнего Алана Фитцджеральда (Alan Fitzgerald) посадили в тюрьму в 2014 году. Он притворялся строителем и обманул 39 пожилых жертв на 300 тысяч фунтов (28,4 миллиона рублей).

Всего через несколько недель после того, как его выпустили на свободу, Фитцджеральд снова начал обзванивать потенциальных жертв. Он признал десять эпизодов, связанных с обманом пожилых людей в марте. Его подозревают в совершении еще 24 преступлений, в которых он обманул своих жертв на 14 тысяч фунтов (1,3 миллиона рублей).

В понедельник, 20 апреля, суд приговорил Фитцджеральда к 40 месяцам тюремного заключения. Из 34 его жертв 25 были инвалидами или людьми в возрасте старше 60 лет. У одной из жертв он украл автомобиль, у других требовал оплаты ремонтных услуг, которые он либо вовсе не оказывал, либо оказывал некачественно.

Ранее сообщалось, что полиция американского города Оберн, штат Алабама, разыскивает неизвестного рецидивиста, который якобы прятался в потолочных перекрытиях и несколько раз обокрал продуктовый магазин. Сотрудники магазина сообщили в полицию, что каждый раз видели или слышали прячущегося подозреваемого в перекрытиях над потолком.

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