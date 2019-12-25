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Мужчина получил пожизненный срок за кражу девяти долларов

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Уилли Симмонс
Уилли Симмонс

Житель американского штата Алабама получил пожизненный срок за кражу девяти долларов (558 рублей по текущему курсу). Об этом сообщает издание Idaho Reporter.

Уилли Симмонс (Willie Simmons) родился в городе Энтерпрайз и рос в бедной семье. Он начал употреблять наркотики, когда учился в старшей школе, но в 16 лет бросил. Позже он снова пристрастился к тяжелым наркотикам.

В период до 1979 года Симмонс был трижды судим за хищение имущества и покупку краденого. За одно из этих нарушений его приговорили к году тюремного заключения, о наказании за другие достоверно не известно.

В 1982 году 25-летний Симмонс украл кошелек, в котором было девять долларов. Поскольку у Симмонса уже было три судимости, его судили по действующему в Алабаме «закону трех ошибок», который предписывает приговаривать к длительным срокам заключения рецидивистов, совершивших более трех правонарушений.

За кражу девяти долларов мужчину приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. К настоящему моменту 62-летний Симмонс отсидел в одной из самых суровых тюрем страны 38 лет. С 2005 года, когда умерла его сестра, к нему никто не приходил. Американец несколько раз подавал кассационные жалобы на свой приговор, но все они были отклонены.

22 декабря журналистка Бет Шелбурн (Beth Shelbourne) опубликовала у себя в Twitter историю Симмонса. Она назвала его приговор возмутительным. «Закон трех ошибок» Алабамы много критиковался за его излишнюю жесткость.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Алабама отсидел в тюрьме 36 лет за украденные в юности 50 долларов. В 2019 году судья округа Джефферсон пересмотрел дело Кеннарда и принял решение выпустить мужчину на свободу.

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