Россиянам рассказали способ избежать больших долгов при увольнении. Об этом сообщает «Российская газета».

Юрист Екатерина Попова отмечает, что в последнее время жители России сталкиваются с тем, что при увольнении они оказываются должны работодателю за обучающие курсы или семинары, которые проводились во время работы в компании. Так, долги могут достигать 300-500 тысяч рублей. Попова объяснила, что для россиян, которые решают уйти с текущего места работы, оказывается полной неожиданностью, что вместо денежного расчета и компенсации они сталкиваются с долгами за повышение квалификации.

Адвокат предупреждает, что сразу же выплачивать долг в такой ситуации ни в коем случае не стоит. Она советует прежде всего изучить свой трудовой договор и узнать, есть ли там пункт об оплате обучения. Если его нет, то работник однозначно ничего не должен. В случае его наличия стоит понимать, что сотрудник обязан вернуть только часть потраченной на его обучение суммы пропорционально отработанному времени. Отмечается, что при увольнении по инициативе работодателя сотрудник также ничего не должен.

Юрист Софья Рубасская, в свою очередь, рекомендует при всех спорных вопросах сразу обращаться в Роструд. По ее словам, обычно работодатели не заинтересованы в спорах или, тем более, судах, поэтому, скорее всего, рассчитают работника без долгов.

Ранее адвокат Надежда Ермолаева объяснила, что при устройстве на работу необходимо проверить компанию по множеству критериев, включая финансовые и бухгалтерские показатели и данные конечных бенефициаров, а также узнать, не участвует ли фирма в затяжных и потенциально опасных для нее судебных разбирательствах, например, с налоговыми органами. По ее словам, в настоящее время в интернете доступны ряд программ, по которым можно проверить фирму.