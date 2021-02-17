Мальчик упал в пресс для мусора и остался жив

В американском штате Флорида ребенок не пострадал после того, как попал в пресс для мусора. Об этом сообщает WFLA-TV.

Инцидент произошел, когда семилетний Элиас Кесада (Elias Quezada) забрался в мусорный бак возле своего дома. Пока он прятался внутри, подъехал мусоровоз. Он поднял бак и вытряхнул его содержимое в кузов. В результате мальчик оказался внутри механизма, который утрамбовывает мусор. «Я был поднят и брошен туда, где из меня сделали бы картофельное пюре, — говорит он. — Я думал, что мне конец».

Его спас водитель мусоровоза, который следил за загрузкой мусора из кабины. Он заметил, как из бака что-то упало, и немедленно остановил пресс. После звонка в службу спасения мужчина проверил кузов и нашел мальчика. Благодаря его быстрой реакции тот остался жив.

Ранее сообщалось, что в американском городе Нью-Айбирия, штат Луизиана, два мусорщика спасли похищенного ребенка. Они помешали машине злоумышленника выехать на дорогу и позвонили в полицию.