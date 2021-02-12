Два мусорщика спасли похищенную 10-летнюю девочку

В американском городе Нью-Айбирия, штат Луизиана, два мусорщика спасли похищенного ребенка. Об этом сообщает ABC News.

Десятилетнюю девочку украли из дома ее родственников в воскресенье, 7 февраля. Все полицейские города разыскивали серый Nissan Altima 2012 года, на котором злоумышленники увезли ребенка.

В понедельник, 8 февраля, два мусорщика Дион Меррик (Dion Merrick) и Брэндон Антуан (Brandon Antoine), выехавшие на свой обычный маршрут, заметили подозрительный серый автомобиль, припаркованный среди небольшой полянки, окруженной деревьями. Они припарковали свой мусоровоз так, чтобы он заблокировал машине выезд на дорогу, и позвонили в полицию.

Прибывшие на место полицейские освободили девочку и поблагодарили ее спасителей. Ребенка доставили в больницу.

Злоумышленника задержали. Им оказался 33-летний Майкл Сереал (Michael Sereal), знакомый одного из родственников похищенной. Сейчас он содержится под стражей без права выйти под залог. Известно, что Сереал внесен в базу данных преступников, применивших сексуальное насилие к несовершеннолетним. Следствие по делу продолжается.

Ранее сообщалось, что в американском населенном пункте Уолдо, штат Висконсин, доставщик пиццы спас женщину, которую похитил бывший партнер. Когда курьер приехал по адресу, он заметил в глубине дома избитую американку и вызвал полицию.