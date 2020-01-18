Похищенная 14-летняя девочка спаслась благодаря мессенджеру

В американском штате Калифорния похищенной 14-летней девочке удалось спастись благодаря мессенджеру Snapchat. Об этом сообщает CNN.

Похититель, 55-летний Альберт Томас Васкес (Albert Thomas Vasquez), дал девочке наркотическое вещество. Воспользовавшись ее опьянением, он и его пособники Антонио Квирино Сальвадор (Antonio Quirino Salvador) и Эдиберто Гонзалес Аваренга (Hediberto Gonzalez Avarenga) погрузили ее в автомобиль и отвезли в мотель в городе Сан-Хосе. По дороге и в мотеле Васкес совершил в отношении нее сексуальные преступления, характер которых не уточняется.

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В мотеле девочка связалась с друзьями при помощи мессенджера Snapchat, который был установлен на ее телефоне. Она написала, что ее похитили и она не знает, где находится. Друзья сумели при помощи приложения определить ее координаты и позвонили в экстренные службы.

Прибывшие в мотель полицейские освободили девочку и арестовали Васкеса. Его обвиняют в похищении человека с целью изнасилования, незаконном лишении свободы, непристойных действиях с ребенком и других преступлениях. Сальвадор и Аваренга были арестованы позднее. Их обвиняют в преступном сговоре с целью похищения человека.

В 2017 году сообщалось, что в Египте на денежной купюре нашли записку, автором которой могла быть похищенная девушка. «Меня похитили и держат в квартире», — говорилось в ней. Полиция проверила указанный в записке адрес, но не нашла там ничего подозрительного.

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