Мальчик инсценировал собственное похищение ради внимания родителей

В Китае 13-летний ребенок инсценировал собственное похищение ради привлечения внимания родителей. Об этом сообщает информационный портал AsiaOne.

Подростка из городского округа Лучжоу, провинция Сычуань, нашли 8 мая в заброшенном грузовике. Он лежал связанный и с кляпом во рту. Мальчик рассказал полиции, что неизвестный человек распылил ему в глаза газ, после чего он проснулся в автомобиле.

Полицейские осмотрели дом, в котором проживает подросток, и не нашли следов преступления. Они долго расспрашивали ребенка о семье, в результате чего тот признался, что самолично инсценировал похищение. Как оказалось, он жил с бабушкой и дедушкой и последний раз видел родителей, работающих в другой провинции, на китайский Новый год.

Мальчик был уверен, что родные вернутся домой только если на то будет веская причина. «Я скучал по маме и папе», — заключил он. Реакция родителей не уточняется.

В 2018 году сообщалось, что жительница китайского города Юэцин, провинция Чжэцзян, инсценировала похищение сына, чтобы проверить, действительно ли муж беспокоится о ней и ребенке. На шестой день мальчика отыскали. Женщину задержали по подозрению в создании и преднамеренном распространении дезинформации.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!