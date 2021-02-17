Женщины определили общие черты лица идеальных любовников

Женщины определили общие черты внешности мужчин, которых они сочли самыми лучшими любовниками в своей жизни. Результаты опроса компании OnBuy, в котором приняли участие 4550 респондентов, поступили в распоряжение The Sun.

Так, главным признаком идеального сексуального партнера назвали растительность на лице. По мнению 73 процентов женщин, борода придает мужчинам зрелости и брутальности, а также создает доминирующий образ.

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На втором месте оказались карие глаза — за такую особенность проголосовал 71 процент опрошенных. Следующими пунктами в списке стали пирсинг (70 процентов голосов) и татуировки (62 процента голосов).

Кроме того, многие респондетки отметили привлекательность обладателей широких плеч. По их мнению, атлетическая фигура и комбинации с растительностью на лице говорит о высоком уровне тестостерона в мужском организме.

В число сексуальных особенностей внешности также вошли стопы небольшого размера (53 процента голосов), бритая налысо голова (40 процентов голосов) и широкие брови (36 процентов голосов).

Похожее исследование в августе 2018 года провели ученые из университета Нью-Мексико. Биолог Ренди Торнхилл заключил, что мужчины с симметричным лицом более привлекательны, так как симметрия тела говорит о здоровых генах. Он заявил, что такие мужчины имеют больший успех в постели даже при недостатке опыта.