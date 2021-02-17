Экстремальную посадку «самого сложного» самолета ВВС США показали на видео

Экстремальную посадку высотного самолета-разведчика U-2 Военно-воздушных сил (ВВС) США показали на видео. Соответствующий ролик выложил в Instagram бывший пилот-инструктор Росс Франкемон. На видео обратило внимание The Drive.

Американское издание отмечает, что U-2 является одним из самых сложных в управлении самолетов в мире, особенно при приземлении. Согласно The Drive, данные обстоятельства обуславливают высокие требования к физической и психологической форме пилотов.

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В январе Уилл Ропер, тогда занимавший должность помощника по закупкам министра ВВС США, заявил, что в мире началась эпоха алгоритмической войны. Специалист отметил, что в настоящее время американские военные в качестве второго пилота на ряде своих самолетов, в частности, на одном из воздушных разведчиков U-2, используют систему искусственного интеллекта (ИИ), изначально разработанную для игры в шахматы.

В июне 2020 года журнал Popular Mechanics сообщил, что ВВС США планируют переоборудовать самолет-шпион U-2 в «летающий сетевой маршрутизатор».

Согласно открытым данным, отличительной особенностью U-2 является наличие шасси велосипедного типа и дополнительных стоек под крыльями. При посадке самолет садится одновременно на носовую и хвостовую стойки, балансируя рулями крена до полной потери скорости, после чего ложится на консоль крыла, законцовка которого имеет лыжу — небольшой титановый полоз.