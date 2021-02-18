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Рыболовы поймали огромного окуня длиной больше человеческого роста

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Фото: BlacktipH Fishing Show

Рыболовы из американского штата Флорида поймали варшавского черного окуня огромного размера. Длина рыбы оказалась больше человеческого роста, сообщает Fox News.

Джошуа Йоргенсен (Joshua Jorgensen) и капитан Джейсон Бойлл (Jason Boyll) с 2019 года пытались поймать гигантскую рыбу, но добились этого только сейчас. Окунь попался, когда они рыбачили с судна в Мексиканском заливе в 225 километрах от города Форт-Майерс.

Чтобы добраться туда, им потребовалось около четырех часов. Рыболовы закинули удочки с полосатой лакедрой в качестве приманки, и всего через пять минут стало клевать. Мужчины боролись с рыбой 15-20 минут, поочередно сматывая леску на катушку.

Длина окуня превышала два метра, а длина его спинных плавников составляла 60 сантиметров. Рыба весила не менее 133 килограммов.

Ранее сообщалось, что у берегов американского штата Техас пойман мраморный морской окунь (Dermatolepis inermis) рекордного размера. Его вес составлял 21,43 килограмма.

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