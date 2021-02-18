Рыболовы поймали огромного окуня длиной больше человеческого роста

Рыболовы из американского штата Флорида поймали варшавского черного окуня огромного размера. Длина рыбы оказалась больше человеческого роста, сообщает Fox News.

Джошуа Йоргенсен (Joshua Jorgensen) и капитан Джейсон Бойлл (Jason Boyll) с 2019 года пытались поймать гигантскую рыбу, но добились этого только сейчас. Окунь попался, когда они рыбачили с судна в Мексиканском заливе в 225 километрах от города Форт-Майерс.

Чтобы добраться туда, им потребовалось около четырех часов. Рыболовы закинули удочки с полосатой лакедрой в качестве приманки, и всего через пять минут стало клевать. Мужчины боролись с рыбой 15-20 минут, поочередно сматывая леску на катушку.

Это было чудовище! Когда рыба показалась у поверхности, мы заорали. Нам даже в голову не приходило, как трудно будет затащить ее на лодку. Ее переносили на борт через планшир четверо взрослых мужчин Джошуа Йоргенсен

Длина окуня превышала два метра, а длина его спинных плавников составляла 60 сантиметров. Рыба весила не менее 133 килограммов.

Ранее сообщалось, что у берегов американского штата Техас пойман мраморный морской окунь (Dermatolepis inermis) рекордного размера. Его вес составлял 21,43 килограмма.