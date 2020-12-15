Три девушки поймали рыбу голыми руками на глазах у крокодила и попали на видео

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Три девушки голыми руками выловили белого морского окуня из реки Фицрой вблизи города Камбаллин, штат Западная Австралия. Как сообщает Daily Mail, за ними внимательно наблюдал крокодил.

18-летняя Нелли Пиндан (Nellie Pindan) и ее двоюродные сестры, 28-летняя Джерлин Спинкс (Jarlyn Spinks) и 21-летняя Дарлайя Киллер (Darliah Killer) вместе поймали рыбу длиной 110 сантиметров.

Пиндан записала происходящее на видео. На записи видно, как ее двоюродные сестры хватают рыбу голыми руками. Они кричат и смеются. После нескольких попыток поймать рыбу Спинкс и Киллер хватают белого морского окуня за жабры и кладут на берег. «Когда мы увидели, что это рыба, мы зашли по колено в воду и окружили ее. Когда я подняла ее, нам пришлось вдвоем тащить улов, так как рыба была тяжелая», — рассказала Киллер.

Компания начала фотографироваться с уловом. Когда девушки закончили фотосессию, одна из них заметила в реке крокодила. Рептилия находилась всего в нескольких метрах от австралиек. «После того, как мы вытащили окуня на берег, мы увидели, что крокодил наблюдает за нами из реки. Похоже, он охотился на эту рыбу, и, когда мы поймали ее, она пыталась уплыть от хищника», — сказала Спинкс.

«Нам повезло, что удалось снять процесс на камеру, а то никто не поверил бы нам», — сказала Спинкс. Они выпотрошили, приготовили рыбу и поделились ею с родными.

Запись впечатлила пользователей соцсетей. Один из них не мог поверить, что у австралиек не было никакой экипировки для рыбной ловли. «О боже! Голыми руками! Вы удивительные, девушки!» — написал один из них. «Вам так повезло!» — добавил второй.