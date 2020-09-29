Подросток поймал рыбу голыми руками при падении в озеро и попал на видео

Подросток в американском штате Аляска упал в озеро и поймал рыбу голыми руками. На видео падения обратило внимание издание Daily Mail.

19-летний Эйдан Груно отправился на озеро вместе со своим другом, 18-летним Тристианом Комптоном. Неожиданно Груно поскользнулся и упал в озеро. Этот момент попал на видео, которое снимал Комптон.

На записи видно, как подросток полностью погрузился в воду. В этот момент автор видео смеется и кричит: «О, нет!» Через несколько секунд Груно выныривает из воды и делает глубокий вдох.

Поскользнувшийся американец кричит: «Чувак, мне попалась рыба!» Будучи по шею в воде, Груно достает из озера рыбу, которую поймал голыми руками во время падения. Комптон истерически смеется и кричит: «Да ладно!»

«Я не знаю, как Эйдану удалось это сделать. Он сказал, что просто упал и схватил ее. Прежде он никогда не ловил рыбу голыми руками», — рассказал Комптон.

Ранее сообщалось, что охотница и рыболов из американского штата Алабама поймала в озере сома голыми руками. Девушка вытащила улов на сушу, одну руку засунув по локоть в пасть сома, а другой удерживая тушу.

Не только почитать, но и посмотреть — у нас в Instagram подписаться



