Раненого мужчину нашли и спасли благодаря надписи «Помогите» на песке

В Новой Зеландии раненого серфера спасли благодаря надписи, которую он оставил на песке. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Серфер получил серьезные травмы, когда не справился с доской и под напором волны столкнулся со скалой. Ему удалось выбраться на пляж, однако рядом никого не оказалось. Он пытался найти людей и два часа шел через буш, но так никого и не встретил. Тогда мужчина направился к заливу Мерсер-бэй, написал на песке HELP («Помогите»), после чего упал рядом без сил.

Женщина, которая шла по туристическому маршруту мимо Мерсер-бэй, заметила серфера, когда тот еще не закончил свою надпись. Она немедленно позвонила в серф-клуб близлежащего поселения Пиха. Оттуда на поиски пропавшего мужчины отправили двух спасателей на гидроциклах. Они отыскали его, оказали ему первую помощь и помогли добраться до населенного пункта. Сейчас он проходит лечение в больнице.

Ранее сообщалось, что трех моряков нашли на необитаемом острове в Микронезии благодаря огромной надписи SOS на песке. Ее заметили австралийские военные.