Мясной пастье Виктор Вовчик рассказал о распространенной ошибке, которую многие допускают во время приготовления макарон. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Эксперт считает неправильным общепринятый способ, при котором макароны сначала отваривают и промывают, а затем кладут в тарелку и добавляют туда соус. По его мнению, недоваренные макароны нужно класть прямо в сковороду с соусом, даже не промывая. Уже в ней они будут готовиться дальше.

Нужно держать кастрюлю и сковородку вместе, на соседних конфорках и обязательно недоваренную пасту перекладывать в сковороду. Если брать сухую пасту, там всегда написано, сколько её варить. Спагетти, например, будет написано варить 11 минут, а al dente — десять минут. Я советую варить девять минут, поскольку паста перекладывается в заранее готовый соус в сковородке и будет там доготавливаться. Эти 10 минут al dente будут сохраняться Виктор Вовчик мясной пастье

По словам Вовчика, готовые макароны не требуется промывать. Это связано с тем, что на них есть крахмал, который создает эмульсию при взаимодействии с соусом.

Ранее сообщалось, что популярный британский шеф-повар Джеймс Мартин поделился секретом идеальных макарон. По его словам, весь трюк — в правильном количестве масла и соли. Масла, по его мнению, не должно быть вовсе, а соли, напротив, надо добавлять в избытке.