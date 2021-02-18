Самая дорогая овчарка в мире продана за 2,8 миллиона рублей

Годовалая собака породы бордер-колли из валлийского города Долгеллау включена в Книгу рекордов Гиннесса как самая дорогая овчарка в мире. Об этом стало известно UPI.

Представители Книги рекордов Гиннесса отметили, что бордер-колли по кличке Ким продана на аукционе за 38,8 тысячи долларов (2,8 миллиона рублей). Собаку купили на онлайн-торгах, организованных аукционным домом Farmers Marts.

Предыдущий рекорд принадлежал овчарке по кличке Хенна, которую продали за 26 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей) в октябре 2020 года.

Высокая цена Ким особенно примечательна, учитывая, что аукцион состоялся за день до первого дня рождения собаки. Фермер Дьюл Дженкинс (Dewl Jenkins), который растил Ким, заявил, что ее интеллект уже соответствует уровню развития трехлетней овчарки. «Она делала все. Она пасла скот и овец, она была готова к любым испытаниям и работе на ферме», — подчеркнул Дженкинс.

Ранее сообщалось, что в английском графстве Норфолк немецкий дог по кличке Фредди, заслуживший звание самого высокого пса в мире, установил новый рекорд. По этому поводу хозяйка устроила праздничную вечеринку.