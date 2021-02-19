Названы основные ошибки автовладельцев

Автовладельцы совершают серьезные ошибки, из-за которых автомобиль может столкнуться с появлением ржавчины. Об этом сообщает портал «Автовзгляд».

С образованием ржавчины владельцы бюджетных автомобилей могут столкнуться при попытке справиться с шумоизоляцией при помощи обработки арки колес специальной вибродемпфирующей мастикой. Неправильная подготовка к этой процедуре грозит серьезными проблемами.

Существует и такая ошибка владельцев авто, как установка самодельной защиты двигателя, которая может нарушить воздушный обмен в подкапотном пространстве. На защите и подрамнике могут начать скапливаться реагенты, которые потом вызовут процессы коррозии.

К проблемам с ржавчиной также приведет оклейка виниловой пленкой без предварительной подготовки. Перед процедурой автомобиль нужно тщательно помыть, обработать все детали специальным составом, и только потом оклеить пленкой.

Ранее в России вступил в силу новый штраф для автомобилистов, теперь неоплаченный проезд по платным дорогам стал наказуемым. Нарушения запечатлевают автоматические системы фотофиксации. Штраф за нарушение для водителей легковых автомобилей составит 1,5 тысячи рублей, для владельцев грузовиков и автобусов — 5 тысяч рублей.

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