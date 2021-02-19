В России появилась новая причина подорожания продуктов

Предприятия пищевой промышленности предупредили о появлении новой причины для повышения цен на продукты в России — роста стоимости упаковки, сообщает газета «Коммерсантъ». Поставщики упаковки же объясняют происходящее ростом цены полиэтилена.

В распоряжении издания оказалось письмо, которое Руспродсоюз отправил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). В нем говорится, что с конца 2020 года участники союза получают предупреждения о росте цен на пластиковую упаковку на 10-15 процентов. Поставщики, в свою очередь, говорят о подорожании сырья для ее производства: цена полиэтилена с лета прошлого года выросла на треть — до 115 тысячи рублей за тонну. В ФАС пообещали проверить информацию.

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Один из участников рынка рассказал, что цены на упаковку в компаниях «Пище-Поли-Пласт» и «Комус-Упаковка» с 15 февраля выросли на 10 процентов. По словам президента Российского союза пекарей Алексея Ляпина, с конца 2020 года и по текущий момент стоимость упаковки выросла вдвое. По его мнению, с учетом того, что сырье составляет 40–70 процентов стоимости готовой упаковки, избежать повышения невозможно.

Ранее аналитическая служба FinExpertiza установила, что цены на продовольственные товары в России увеличились на семь процентов в январе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост оказался рекордным за пять лет. Особенно заметно за год прибавил в цене сахар-песок (на 64 процента) и подсолнечное масло (на 26,2 процента), в отношении которых власти в декабре 2020-го ввели ценовое регулирование.

Еще в феврале в России резко подорожали картофель и морковь. Согласно данным Росстата, по итогам первых пяти недель 2021 года средняя цена килограмма картофеля увеличилась на 40 процентов по сравнению с началом 2020 года и достигла 30,9 рубля. Морковь же подорожала на 34 процента.