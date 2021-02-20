Объяснен смысл нового клипа Земфиры

Создатели нового анимационного клипа «остин» российской певицы Земфиры объяснили его смысл. Их слова приводит «Газета.Ru».

Режиссер клипа Алексей Крупник заявил, что его работу не стоит воспринимать буквально.

«В клипе особняк сгорает в сновидениях Остина. Но после мы возвращаемся уже в привычный мир, где дом цел, а Остину только предстоит его благоустроить, спасти от продажи. Сгорает не обязательно в прямом смысле. Это и потеря прошлого, потеря памяти, прощание с детством», — пояснил Крупник.

Как призналась сама певица, ей сложно объяснить смысл песни. «Мне сложно объяснить, о чем эта песня. Об одиночестве, конечно. Я написала ее в ноябре, это самый мрачный и безысходный месяц. Но эта песня не только об одиночестве», — сказала она.

Также о клипе, сюжет которого вращается вокруг дворецкого из бесплатных мобильных видеоигр Gardenscapes и Homescapes, рассказал директор по продукту ИД «Комитет» Владислав Цыплухин. Он заявил, что когда основатели Playrix (разработчики Homescapes) познакомились с певицей, трек уже был готов. По его словам, Земфира отказалась от каких-либо вознаграждений со словами «мои песни не продаются», однако разрешила Playrix «принять финансовое участие в создании самого клипа». Цыплухин также объяснил, что ни о каком рекламном договоре «речи и не шло».

19 февраля Земфира выпустила песню «остин» и анимационный клип на нее, сюжет которого вращается вокруг дворецкого из бесплатных мобильных видеоигр Gardenscapes и Homescapes.

1 февраля сообщалось, что Земфира выпустила первый за семь лет музыкальный клип. Им стал отрывок из фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер», в котором звучит песня артистки «Злой человек». Литвинова, в свою очередь, анонсировала новый музыкальный альбом Земфиры.

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