Кормящие грудью матери пожаловались на следящих за ними извращенцев

Участницы Facebook-группы, посвященной грудному вскармливанию, обратили внимание на присутствие в группе мужчин-извращенцев, скрывавшихся под фальшивыми аккаунтами. Об этом сообщает Daily Dot.

Закрытое сообщество насчитывает 22 тысячи подписчиц. Одна из них пожаловалась модератору группы Мелани (Melanie) о том, что получила несколько «тревожных» сообщений от неизвестного мужчины. Ее поблагодарили за внимательность и попросили не беспокоиться о фейковых профилях мужчин.

«Послушайте, эти люди платят хорошие деньги, чтобы быть в группе. Буду благодарна, если вы отступите от этой темы», — написала Мелани. Она добавила, что забрала модераторские права у подписчицы.

Скриншоты переписки, распространившиеся по соцсетям, вызвали волну критики в адрес администрации сообщества. В комментариях люди написали, что мужчины-извращенцы распространяют фотографии из группы и продают их на тематических порносайтах.

Вскоре на скандал отреагировала руководитель паблика Хизер Хайд Варго (Heather Hyde Wargo). Она написала, что исключила Мелани из группы и приняла меры, чтобы защитить конфиденциальность матерей и их детей.