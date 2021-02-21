В TikTok обнаружили смертельный челлендж

В популярной соцсети TikTok обнаружили смертельный челлендж, который называется «Выпей 40 таблеток и посмотри, что будет». Внимание на опасную тенденцию обратили внимание журналисты «Страна.ua».

Утверждается, что указанный препарат при такой дозировке может спровоцировать не только проблемы со здоровьем, но и летальный исход. Некоторые пользователи соцсети начали публиковать предупреждения, пытаясь уберечь других.

Высказываются предположения о том, что челлендж может быть связан с рядом происшествий. Так, 16 февраля из-за препарата умерла школьница в Киевской области. 17 февраля отравление выявили в городе Умань, расположенном в Черкасской области Украины.

Ранее сообщалось, что спор в TikTok помог раскрыть правду о продолжительности секса. Вирусный ролик, в котором девушка обращается к пользователям и просит назвать идеальную продолжительность полового акта, вызвал бурные обсуждения в сети и побудил австралийскую журналистку и блогершу Надю Бокоуди (Nadia Bokody) разобраться в вопросе.