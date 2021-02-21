Спор в TikTok помог раскрыть правду о продолжительности секса, пишет News.com.au.

Вирусный ролик, в котором девушка обращается к пользователям и просит назвать идеальную продолжительность секса, вызвал бурные обсуждения в сети и побудил австралийскую журналистку и блогершу Надю Бокоуди (Nadia Bokody) разобраться в вопросе.

Автор упомянутого ролика в TikTok рассказала, что обсуждала волнующий ее вопрос с молодыми девушками и те заявили, что рассчитывают не меньше, чем на час. «Час? Кто занимается сексом так долго? Просто обычный половой акт? Нет, мэм. 15-20 минут максимум», — заявила она, а затем обратилась к пользователям, попросив поделиться своим мнением и опытом.

Бокоуди погрузилась в тему и отметила, что в научных исследованиях в разные времена встречались разные мнения на этот счет. Так, опубликованной в журнале The Journal Of Sexual Medicine в 2008 году статье канадских и американских ученых утверждается, что средняя продолжительность полового акта составляет от трех до семи минут, в то время как в работе другой группы ученых, представленной в базе PubMed, высказывается мнение, что продолжительность секса может составлять от 33 секунд до почти часа.

Автор материала заметила, что в исследованиях прослеживается и парадокс — несмотря на то, что женщинам требуется больше времени, чтобы достичь оргазма, обычно к более долгому половому акту стремятся мужчины. Это обстоятельство связывается с влиянием порноиндустрии — к такой мысли Бокоуди подтолкнула статья американских ученых, опубликованная в 2020 году, в которой указывается, что как минимум у четверти молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет половое поведение формируется за счет фильмов для взрослых.

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