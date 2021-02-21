Появились подробности убийства москвичкой двоих детей

Появились подробности убийства двоих детей — 11-летней девочки и 3-летнего мальчика — в квартире на северо-востоке Москвы. «Московский комсомолец» утверждает, что преступление совершила 36-летняя мать детей, и в качестве одной из версий случившегося выдвигает внезапное помешательство. Старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова сказала газете, что будет назначена психиатрическая экспертиза.

Родители детей были в браке 12 лет, близкие супругов утверждают, что особых проблем в семье не было. Также известно, что муж женщины тяжело перенес коронавирус и осенью прошлого года несколько недель лежал в больнице в критическом состоянии. «Возможно, именно в этот период у Ольги (имя изменено) началась депрессия: забота о детях легла на нее одну, и за помощью мать мальчика и девочки не обращалась, предпочитая тянуть лямку в одиночестве», — предполагает газета.

Накануне убийства никаких тревожных признаков в поведении женщины не было. Вернувшись домой, муж увидел, что жена и дети лежат на кровати, и решил, что они спят.

Убийство произошло в субботу, 20 февраля, в Москве. Сообщалось, что женщина убила двух своих малолетних детей 3 и 11 лет, после чего «причинила себе повреждение в области шеи». Ее госпитализировали в одну из больниц столицы. Возбуждено уголовное дело.