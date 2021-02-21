Против задушившей двух детей в Москве матери возбудили уголовное дело

По факту убийства матерью двух малолетних детей в доме по Ясному проезду на северо-востоке Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила «Ленте.ру» представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух малолетних»).

По версии следствия, вечером 20 февраля 2021 года женщина убила двух своих малолетних детей 3 и 11 лет, после чего «причинила себе повреждение в области шеи». Ее госпитализировали в одну из больниц столицы.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, допрашивают отца и соседей семьи. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Ход расследования дела взял на личный контроль руководитель Главного следственного управления Андрей Стрижов.

20 февраля ТАСС сообщал, что в Москве женщина задушила двух детей, из которых одному три года, второму —11 лет, а затем попыталась покончить с собой. Трагедия произошла на Ясном проезде. Как отмечал Telegram-канал Mash, женщину зовут Алина Жолобова, ей 36 лет. Мотивы ее поступка устанавливаются.

Ранее в феврале в Новой Москве местная жительница вывезла своих двоих детей в лесополосу, раздела их догола и оставила на морозе, возбуждено дело о покушении на убийство. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК («Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, находящихся в беспомощном состоянии»).