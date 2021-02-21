Россиянам раскрыли попавшие под запрет изменения в автомобилях

Директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев раскрыл россиянам попавшие под запрет с 1 февраля 2021 года изменения в автомобилях. Он рассказал агентству «Прайм», что об этих правилах было известно еще в начале прошлого года, однако вступление их в силу откладывали.

Груздев напомнил, что теперь владельцы должны согласовывать любое изменение в машине. Любое дополнительное оборудование, которое не было сертифицировано заводом-изготовителем, придется сертифицировать в специально аккредитованной для этого лаборатории.

Например, если в технических документах производителя не указана информация о том, можно ли установить багажник на крышу, какой именно и на какие места, придется уточнять это в лаборатории. Также автолюбители в определенных случаях смогут устанавливать аксессуары только после сертификации.

«Есть и курьезные случаи, когда аксессуары для автопроизводителя производит другая организация, то есть сам автопроизводитель рекомендует использовать такие аксессуары, его собственные дилеры продают такие аксессуары, но их применение не указано в технической документации автопроизводителя. Соответственно теперь эти аксессуары можно установить только после сертификации», — сказал Груздев, добавив, что к ним могут относиться лебедки, дополнительные фонари, самые обычные антенны для радиоприемников и фаркопы.

«Для сравнения в США рынок доработок/тюнинга и аксессуаров — это огромный рынок, не требующий дополнительной сертификации. Все — от украшений автомобиля до "кенгурятников" и даже тонировок — разрешено. Регулируется это очень просто: если страховая компания решит, что такие переделки ухудшают безопасность, то водитель получит увеличенную стоимость страховки», — объяснил эксперт.

Груздев выразил мнение, что для начала стоило бы заняться контролем за «скручиванием пробега», чем за контролем установки фаркопов и багажников. Он пояснил, что это действие «является уголовным преступлением во многих странах и приравнивается к подделке документов».

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