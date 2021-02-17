Российских водителей призвали не оставлять надолго машины под снегом

Водителям, чьи автомобили оказались под снегом, не стоит надолго оставлять их в таком состоянии. С таким призывом к россиянам обратился вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, передает радиостанция Spuntik.

По словам Шапарина, через несколько дней снежный покров затвердеет и очистить автомобиль будет гораздо сложнее. Он объяснил, что на солнце снег слеживается, становится плотным и покрывается коркой, и в какой-то момент будет сложно снять его легкой лопатой.

Кроме того, под снегом автомобиль может стать помехой для трактора, который будет очищать улицу, или для других участников движения, указал Шапарин.

Откопав машину, не стоит полностью очищать корпус от снега и льда — надо освободить место по периметру автомобиля, очистить стекла и ехать на автомойку. Отбивать лед самостоятельно от кузова не стоит, так как можно его поцарапать. На мойке автомобиль надо помыть теплой водой, продуть воздухом стыки, соединения и замки, а затем нанести силиконовую смазку. «Это будет самое щадящее, что вы можете сделать для автомобиля», — заключил Шапарин.

Ранее россиянам рассказали, как зимой правильно завести автомобиль, работающий на бензине. Одна из распространенных проблем — замерзание воды на дне топливного бака, который лучше прогреть горячей водой или в теплом помещении. Чтобы автомобиль не сломался, в бак стоит добавлять обычный спирт, который препятствует замерзанию воды.