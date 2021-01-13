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Эксперт назвал россиянам правила завода автомобиля в мороз

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Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Чтобы правильно завести автомобиль в мороз, есть несколько правил. Их россиянам назвал автомобильный эксперт Егор Васильев, передает агентство «Прайм».

Перед заводом надо убедиться, что в автомобиле отключены потребители энергии. После включения зажигания стоит дождаться, пока в нем отработает бензонасос, и только потом включать стартер.

Васильев также напомнил, что надо обслуживать аккумулятор и раз в квартал, особенно перед зимним сезоном, ставить на зарядку и протирать верхнюю часть вокруг клемм, «для исключения токов утечки». Старый аккумулятор стоит сдать на переработку и купить новый.

Если ожидается сильный мороз, то надо заполнить бак гарантированно хорошим топливом брендовых заправок, особенно если речь идет о дизельном топливе, которое может замерзнуть и превратиться в гелеобразную субстанцию. Кроме того, для предотвращения замерзания топлива можно использовать разные присадки, а также два раза активировать свечи накаливания — они лучше прогреют рабочую камеру.

При отказе автомобиля заводиться надо подождать минуту и попробовать снова. Можно использовать специальные спреи, которые распыляются во впускной коллектор и облегчают воспламенение.

По словам Васильева, греть поддон лампой или разводить костер нельзя. Кроме того, не стоит крутить мотор стартером, если машина не заводится — есть риск не только повредить сам стартер, но и посадить аккумулятор. Эксперт указал, что часто причиной может быть плохой контакт клемм или провода массы.

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