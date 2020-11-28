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Россиянам назвали способы сэкономить топливо зимой

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Фото Rene Traut / www.imago-images/ Global Look Press

На повышенный расход топлива зимой влияют не только внешние факторы, но и действия водителей. Эксперты журнала «За рулем» назвали россиянам несколько способов экономии.

В публикации сказано, что на расход топлива влияет долгий прогрев двигателя, отопление салона и электрообогревы. Еще он может зависеть от состояния дорог, густеющей на морозе смазки в подшипниках, а также увеличивающейся массы автомобиля из-за снега на крыше или лишних вещей в багажнике.

Эксперты посоветовали водителям недолго прогревать машину и делать это, пока они очищают кузов от снега. После этого стоит трогаться медленно и не пытаться быстро набрать скорость. Снег с кузова стоит чистить полностью — так машина станет легче, снизится сопротивление встречному потоку воздуха.

Кроме того, стоит следить за давлением воздуха в шинах, так как оно падает на морозе. Из-за низкого давления начинается повышенное сопротивление качению и перерасход топлива. Водителям также рекомендовали использовать масло меньшей вязкости, например 0W-20 вместо 5W-30.

Чтобы ускорить прогрев, стоит использовать автоодеяло. Оно также долго не дает мотору остыть, что важно при коротких остановках между поездками. Из машины также надо убрать все лишнее, даже багажники с крыши. Кроме того, стоит обратить внимание на манеру езды — лучше водить плавнее, без пробусковок и ненужных ускорений.

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