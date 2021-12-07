Автоэксперт поставил точку в спорах о необходимости прогревать двигатель зимой

Двигатель необходимо немного прогревать перед поездкой даже при минимальном морозе, заявил заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Максим Сачков, пишет «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, это поможет продлить его ресурс. Многие автомобильные эксперты говорят о необходимости или ненадобности прогревания двигателя зимой. «Я считаю, что правда где-то посередине: греть нужно, но кратковременно», — поставил Сачков точку в спорах.

По мнению консультанта, несколько минут работы двигателя помогут подготовить к дороге все детали автомобиля и сделают масло более жидким. При нулевой температуре он посоветовал посидеть в машине с включенным мотором две минуты. Начинать движение на морозе надо плавно.

«Без рывков, резких ускорений и торможений, в движении прогревая основные узлы и агрегаты: двигатель, коробку, детали трансмиссии», — рекомендовал он. При игнорировании этих правил хозяин машины может преждевременно столкнуться с необходимостью ремонта двигателя. «Самый большой износ мотора всегда идет при холодном пуске», — добавил он.

Ранее эксперт Егор Васильев посоветовал перед заводом машины убедиться, что в автомобиле отключены потребители энергии. После включения зажигания стоит дождаться, пока в нем отработает бензонасос, и только потом включать стартер.