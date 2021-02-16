Россия
 
Последние новости
Лавров ответил на подозрения США по поводу «Спутника V»
Трампа обвинили в связях с ультраправыми
Внучку испанских коммунистов захотели похитить ради квартиры в Москве
На Украине сравнили Минские соглашения с капитуляцией
Жившая в фургоне девушка начала торговать интимными снимками и разбогатела
Московская школьница упала на машину с 13-го этажа и спросила «я еще жива?»
Звезда фильмов Marvel представила секс-игрушку в День святого Валентина
Коренные жители Крыма назвали лучшие пляжи на полуострове
Украина обвинила ДНР и ЛНР в захвате «лишних» территорий
Новости партнеров
Прослушать новость

Назван способ завести замерзшую машину зимой

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Работающему на бензине автомобилю могут навредить сильные морозы. Эксперты газеты «Аргументы и факты» назвали способы завести замерзшую машину зимой.

Одна из самых распространенных проблем — замерзание воды, скопившейся на дне топливного бака. Такое случается внутри фильтра или на сетке топливного насоса. Если все же удалось обнаружить наросты снега на деталях, то лучше согреть их горячей водой или в теплом помещении.

Также, чтобы в морозы автомобиль не сломался, рекомендуют добавлять в бак обычный спирт, поскольку он препятствует замерзанию воды в трубах.

По словам специалистов, при морозе также страдает испаряемость бензина, что серьезно влияет на легкость запуска автомобиля. С такой проблемой могут столкнуться водители, которые залили летний бензин из канистры вместо зимнего. Чтобы устранить неполадку, нужно обложить трубопровод ветошью и поливать горячей водой.

Ранее автоэксперт Андрей Ломанов рассказал, что от низких температур машина «очень плохо чувствует себя», страдают электроника, аккумулятор, двигатель, возникают проблемы с подачей топлива.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Как разморозить топливо в машине? Лайфхаки для автомобилиста
Водителей предупредили о критической температуре для автомобиля в морозы
Автомобильный эксперт назвал россиянам правила запуска двигателя в мороз