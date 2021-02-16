Назван способ завести замерзшую машину зимой

Работающему на бензине автомобилю могут навредить сильные морозы. Эксперты газеты «Аргументы и факты» назвали способы завести замерзшую машину зимой.

Одна из самых распространенных проблем — замерзание воды, скопившейся на дне топливного бака. Такое случается внутри фильтра или на сетке топливного насоса. Если все же удалось обнаружить наросты снега на деталях, то лучше согреть их горячей водой или в теплом помещении.

Также, чтобы в морозы автомобиль не сломался, рекомендуют добавлять в бак обычный спирт, поскольку он препятствует замерзанию воды в трубах.

По словам специалистов, при морозе также страдает испаряемость бензина, что серьезно влияет на легкость запуска автомобиля. С такой проблемой могут столкнуться водители, которые залили летний бензин из канистры вместо зимнего. Чтобы устранить неполадку, нужно обложить трубопровод ветошью и поливать горячей водой.

Ранее автоэксперт Андрей Ломанов рассказал, что от низких температур машина «очень плохо чувствует себя», страдают электроника, аккумулятор, двигатель, возникают проблемы с подачей топлива.