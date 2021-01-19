Водителей предупредили о критической температуре для автомобиля в морозы

Критической для автомобиля считается температура ниже минус 25 градусов. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал автоэксперт Андрей Ломанов.

По его словам, холодный пуск на морозе — это «игра с огнем, ничего хорошего из этого не получится». «Поэтому, если есть возможность не ехать в такой мороз, то лучше не ехать», — отметил собеседник радиостанции.

Он объяснил, что от низких температур машина «очень плохо чувствует себя», страдают электроника, аккумулятор, двигатель, возникают проблемы с подачей топлива. У очень старых, карбюраторных автомобилей в мороз может что-нибудь подмерзнуть. С современными авто возникает меньше таких проблем, а аккумуляторы уже не надо тащить домой, как раньше.

«Большинство современных автомобилей работает на системе впрыска. И если ваш автомобиль в целом исправный, то он будет зимой заводиться», — сказал Ломанов.

Ранее автомобильный эксперт Егор Васильев перечислил правила запуска двигателя в мороз. Сначала надо проверить, что в авто отключены потребители энергии, и только после этого заводить мотор. Стартер надо включать, когда отработает бензонасос.

Чтобы избежать замерзания топлива, лучше заполнять бак хорошим дизелем или бензином брендовых заправок. Также можно использовать разные присадки и два раза активировать свечи накаливания, чтобы лучше прогреть рабочую камеру.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



