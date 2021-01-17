В Госдуме оценили возможность заменить водительские права на QR-коды

Замена бумажных водительских прав на QR-коды в России — это прогрессивное решение, которое позволит избавиться от необходимости возить с собой документы. Такую оценку в разговоре с RT дал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Полностью поддерживаю. XXI век на дворе, развиваются цифровые технологии, и уже давно пора было к этому перейти. Правильно, что мы двигаемся в этом направлении», — сказал он.

По его словам, современные технологии позволяют быстро узнать, имеет ли водитель право управлять транспортным средством. Для этого сотруднику ГИБДД понадобятся интернет и доступ к базе данных.

Ранее замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов сообщил, что ведомство планирует разрешить автомобилистам не возить с собой права и вместо этого пользоваться мобильным приложением с QR-кодом. Подобный эксперимент будет запущен в нескольких российских регионах. Дорожных инспекторов снабдят специальными считывающими устройствами.