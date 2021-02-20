Россияне резко захотели стать таксистами

В России резко увеличилось число тех, кто хочет стать таксистом. На середину февраля интерес к объявлениям об аренде машин под такси вырос за год на 51 процент. Такие данные содержатся в исследовании «Авито» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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Эксперты объяснили тенденцию снятием карантинных ограничений, снегопадами и возможностью получить быстрый заработок. В Москве интерес к аренде такси увеличился на 35 процентов с начала года, в Нижнем Новгороде — на 27 процентов, в Екатеринбурге — на 22 процента. При этом за год средняя стоимость аренды выросла в стране на 20 процентов.

Вместе с этим увеличивается и количество вакансий водителей, в целом по стране за последние полтора месяца их число взлетело на 20 процентов. Медианная зарплата по России составляет 82 тысячи рублей, а в Москве — 92 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в России планируют запустить летающее такси в 2025 году. Аэротакси представляет собой пассажирский дрон, который способен поднять в воздух одновременно двух людей. Машиной станет управлять цифровая система. Пассажиры будут находиться в защитной капсуле, она примет на себя удар в случае аварии.

На создание транспорта уже направлено 1,5 миллиона долларов. В течение 2021 года компания «Ховер» планирует представить серийную версию дрона-такси.