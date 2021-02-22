В России создали Координационный центр правительства

Российский премьер-министр Михаил Мишустин создал Координационный центр правительства. Этот орган предназначен для согласования действий федеральных органов власти и субъектов в случае инцидентов. Постановление о создании центра опубликовано на официальном портале правовой информации.

Новый орган призван обеспечить оперативность во взаимодействии федеральной власти и регионов, как в штатных ситуациях, так и в нештатных. Его целью называют реализацию ключевых задач российского правительства.

В январе текущего года сообщалось, что Мишустин в рамках реформы госаппарата утвердил предельную численность госслужащих и фонд оплаты труда. В реформу госаппарата также вошло создание новых департаментов и Сводно-аналитического управления правительства. Все эти меры были приняты ради повышения эффективности государственного управления.