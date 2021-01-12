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Мишустин утвердил изменения в госпаппарате

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках реформы госпаппарата утвердил предельную численность госслужащих и фонд оплаты труда. Соответсвующее постановление опубликовано на сайте кабмина во вторник, 12 января.

Среди других изменений — появление семи новых департаментов. Так, будут созданы департаменты здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики. Прежние структуры, курировавшие эти вопросы, упразднят.

Кроме того, будет создано Сводно-аналитическое управление правительства. «Решение о преобразованиях принято для совершенствования работы аппарата правительства и организации эффективного контроля за выполнением решений, принимаемых президентом», — говорится в документе.

Михаил Мишустин анонсировал реформу управления в России 16 ноября. Позже стало известно, что сокращению подлежат 74 таких структурных подразделения, 37 замруководителей федеральных органов будут уволены. В результате оптимизации станет меньше подразделений, которые выполняют обеспечивающие функции.

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