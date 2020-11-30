В правительстве объяснили цели реформы российских институтов развития

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о старте реформы институтов развития. О целях процесса и подробностях изменений «Коммерсанту» рассказал вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Он объяснил, что по поручению президента была проанализирована деятельность институтов развития. Выяснилось, что их работа не основана на национальных целях развития государства, где-то дублируется функционал, где-то низкие показатели эффективности или отсутствует система мониторинга результатов работы.

В связи с этим стоит задача — выйти на модель работы, отвечающую современным реалиям. «Раньше институты развития в значительной степени сами формулировали себе цели, которых нужно достичь. В новой модели перед ними будут поставлены задачи, отвечающие национальным целям развития. Причем принципиально важно, что не какие-то абстрактные, а конкретные и измеримые задачи», — подчеркнул Григоренко.

Вице-премьер также рассказал, что в процессе реформирования возможны кадровые перестановки, так как нужен не большой, а рационально сформированный штат компетентных специалистов. «Это естественный процесс, раз меняются цели и подчинение институтов и способы управления. Задача — сделать систему работающей эффективно, а не отправить кого-то конкретного в отставку», — отметил Григоренко, добавив, что объем выплат служащим будет меньше высвобождаемых в результате реформы финансовых ресурсов.

Глава аппарата правительства сообщил, что завершить интеграцию и ввести ключевые показатели оценки эффективности институтов развития планируется в первой половине следующего года. Реформу же, по его словам, можно будет считать завершенной тогда, когда все будут работать по новым KPI.