Правительство увеличило квоты на ввоз и производство обезболивающих

Правительство России увеличило квоты на ввоз и производство обезболивающих средств. Соответствующая информация приводится на сайте кабмина в воскресенье, 29 ноября.

«В России станут производить больше обезболивающих препаратов, содержащих такие вещества, как оксикодон, ремифентанил и фентанил. Для этого принято решение увеличить квоты на ввоз этих компонентов в страну, а также на их хранение и производство», — указано в сообщении.

Таким образом, квоты по оксикодону вырастут в 2,5 раза. На его основе предполагается выпускать два новых обезболивающих препарата. В настоящее время идет разработка их составов и технологий производства.

На ввоз ремифентанила квоты увеличатся более чем в семь раз, а на фентанил — в 1,5 раза. «Квоты на ввоз, производство и хранение определенных веществ государство устанавливает в целях безопасности», — отмечается в сообщении.