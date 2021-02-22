В России за сутки выявили 12 604 случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 12 604 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее количество инфицированных достигло 4 177 330, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в понедельник, 22 февраля.

Больше всего новых заразившихся — 1723 — зафиксировано в Москве. После столицы по суточному приросту лидируют Санкт-Петербург (957 случаев) и Московская область (728 случаев).

Наименьшее число зараженных выявлено в Ненецком и Чукотском автономных округах (4 и 3 случая соответственно).

Также за прошедшие сутки в России умерли 337 пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 83 630 человек с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 12 943. Всего с начала пандемии выздоровели 3 726 388 пациентов.