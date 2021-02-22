Ведущая «Слабого звена» попросила участника обматерить ее

Российский актер стендапа Гарик Оганесян раскрыл закулисье выпуска «Самого слабого звена», в котором он участвовал. В юмористической передаче «Разгоны» комик заявил, что после очередного раунда ведущая Мария Киселева попросила одного из героев Ивана Усовича программы обматерить ее. Выпуск доступен на YouTube-канале Stand-Up Club #1.

Киселева обратилась к другому актеру стендапа Усовичу после того, как в ответ на вопрос «Кого в постановке Гамлета играла великая актриса Сара Бернар» тот ответил «Его телку». Сначала ведущая расспрашивала комика о необходимости мата в стендапе, а затем попросила поматериться на нее. Усович засомневался, но позже сказал несколько матерных слов подряд, рассмешив других участников. При этом Киселева осталась невозмутима: она предложила юмористу рассказать какую-нибудь шутку с матом.

«Ваня говорит какую-то шутку, и не вставляет туда мат, забывает… И вспоминает в конце, что он поматериться должен. И говорит: «*****» (влагалище). И получилось как будто обращение к ведущей», — вспомнил Оганесян. Он добавил, что Киселева спросила у Усовича, почему в своей шутке тот использовал именно это слово. Однако комик так и не смог ответить на этот вопрос. По словам Оганесяна, этот момент вырезали из эфира передачи.

Выпуск с актерами стендапа вышел в начале февраля. Помимо Усовича и Оганесяна, в нем приняли участие Идрак Мирзализаде, Дмитрий Гаврилов, Руслан Халитов, Даниил Слободенюк, Эдуард Чернышенко и Гоша Сморгуленко.