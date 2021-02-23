Российский врач назвала способ измерить давление без тонометра

Артериальное давление можно измерить без тонометра. Способ для этого назвала российский врач-терапевт Анастасия Атаман, передает агентство «Прайм».

По словам Атаман, для измерения можно воспользоваться специальным приложением для смартфона, которое замерит пульс. Также можно воспользоваться часами с секундной стрелкой или встроенным в телефон секундомером. «Однако среди специалистов такие способы измерения давления не считаются точными», — добавила она.

Медик уточнила, что измерять давление не рекомендуется после физических нагрузок или стресса, которые способствуют учащению сердцебиения.

Низким считается давление ниже 100 на 70 миллиметров ртутного столба. Для него характерны слабость, быстрая утомляемость, сонливость, медлительность, боль в висках, головокружение, тошнота.

При повышенном давлении показатели будут превышать 130/90 миллиметров ртутного столба. В таком состоянии у человека может проявиться болевой синдром в затылочной области, ощущение пульсации и давление на череп, головокружение при резком движении головой, возможно резкое нарушение зрения, рвота, нарушение слуха, появление звона в ушах.

Атаман добавила, что на 100 процентов доверять тому или иному симптому не стоит, так как надо учитывать особенности каждого организма. Она рекомендовала узнать параметры своего артериального давления даже тем, у кого стабильное здоровье. В границах нормы считается давление в 120/80 миллиметров ртутного столба, напомнила специалистка, подчеркнув, что его надо контролировать хотя бы раз в месяц.