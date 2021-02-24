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Сотрудник ФСБ раскрыл методы выявления смертников

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Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудник ФСБ раскрыл методы выявления террориста-смертника в московском аэропорту. Об этом чекист рассказал «Московскому комсомольцу» на условиях анонимности.

По его словам, на протяжении многих лет под тотальным контролем российских спецслужб находятся прибывающие в Москву рейсы из мусульманских стран. Среди пассажиров из Европы строгой проверке подвергаются выходцы из СНГ, Северного Кавказа и Татарстана. Не вызывают подозрения туристы, но сотрудники ФСБ обязательно проведут опрос гражданина, который возвращается, например, из Турции, прожив там полгода. В частности, спецслужбы выясняют род его деятельности за границей, источник дохода и причину возвращения на родину. В среднем на беседу чекисты отбирают 10-15 человек — самолеты из Турции, Ирана обычно вмещают по 300 пассажиров.

Сотрудники ФСБ используют фразы типа иншаллах («слава мусульманам»), Аль-Хамду ли-Ллях («Бог велик и един»), чтобы раскрепостить собеседника и войти к нему в доверие. Отмечается, что реакция бывает разной: если человек дерзит и отказывается общаться с «неправоверными», то это вызывает подозрение. Некоторые начинают теряться. Поведение зависит от инструктажа наставников по поводу беседы со спецслужбами.

Собеседник «МК» отметил, что с мужчинами действуют жестче и бесцеремоннее, а с девушками деликатно, с ними используются морально-психологические приемы. «Внушаем, что она будущая мать и должна растить детей. Иногда слегка припугнуть можно отцом и девушки поддаются»,— рассказывает сотрудник ФСБ. По его словам, у женщин постарше другие причины стать смертницей: она может мстить за убийство отца или мужа. Если не получается «расколоть», то их отпускают под контроль сотрудника из ФСБ республики, откуда они родом.

Кроме того, у подозрительного человека забирают на проверку телефон: изучаются соцсети, переписка, фотографии, восстанавливаются стертые файлы. Также происходит досмотр багажа. ФСБ выявляет в год минимум 10 экстремистов, из них, как правило, трое представляют опасность.

Несколько лет назад в канун 23 февраля в Москву пытался въехать смертник, гражданин Таджикистана. На его телефоне была заставка: на черном фоне цифра 23, написанная белым цветом и перечеркнутая красным крестом. Выяснилось, что мужчина планировал устроить взрыв, у его соучастников в квартирах нашли несколько килограммов тротила. Смертник пытался совершить суицид прямо в кабинете во время опроса.

За выявление террориста полагается премия в три тысячи рублей и благодарность от руководителя, а также может повлиять на карьеру.

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