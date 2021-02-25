Домохозяйка помыла расчески на камеру и удивила пользователей сети

Блогерша Джессика Хейзман (Jessica Haizman), известная своими видеолайфхаками по уборке дома, помыла расчески на камеру и удивила пользователей сети. На соответствующий ролик в ее TikTok-аккаунте обратила внимание The Sun.

На кадрах домохозяйка показала свои пошаговые действия. Сперва она вычистила из щетки застрявшие волосы с помощью плоского гребня, затем набрала в раковину теплой воды, добавила в нее соду и шампунь и в этом растворе вымочила расчески. Спустя 30 минут Хейзман продемонстрировала изменившийся цвет воды в раковине: он стал коричневым из-за грязи. После этого она промыла предметы водой и оставила их сушиться на полотенце.

«Вы когда-нибудь чистили свои расчески? И я говорю не только об удалении с них волос. На самом деле вам необходимо мыть расчески один раз в две недели», — объяснила она в начале видео. Публикация стала вирусной и набрала более 5,5 миллиона просмотров и более 980 тысяч лайков.

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Некоторых пользователей сети удивила рекомендация блогерши, однако они поблагодарили ее за данный лайфхак. «Боже... Я пользуюсь одной и той же расческой последние 15 лет», «Я никогда не чистила свою расческу!», «Я сделала это на прошлой неделе, и это было очень здорово!», «Есть ли среди вас те, кто промывают гребни каждый день, как это делаю я?», «Какой кошмар. Спасибо за видео!» — писали они.

Ранее в феврале девушка раскрыла опасность популярной карманной расчески Tangle Teezer. Блогерша Хлои опубликовала ролик в TikTok, в котором показала, что внутри изделия скапливается грязь и пыль, несмотря на то, что снаружи она выглядит чистой.