Пляжи юга России оказались усыпаны мертвыми птицами и попали на видео

Пляжи нескольких российских курортных городов оказались усыпаны мертвыми птицами и привлекли внимание общественности. Ролики и подробности случившегося публикует «Комсомольская правда».

Уточняется, что погибшие чайки были найдены на побережье в Анапе, Геленджике и Джубге. Как передает издание, за минувшие выходные жители обнаружили возле моря более ста мертвых особей, однако причины их гибели остаются неизвестными.

Сперва эксперты предположили, что явление связано с резким перепадом температур, но позже экологи выдвинули версию с отравлением птиц.

Как пояснил член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко, для заключения необходимо делать анализы, и к случившемуся должны быть привлечены специальные органы. «Потому что такая массовая гибель, как на пляжах в Анапе и селе Дивноморском, не могла случиться просто так», — заверил он.