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Раскрыта загадка эволюции человека

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Фото: Wikimedia Commons

Ученые Техасского университета A&M изучили скелет древнего примата Ardipithecus ramidus, который жил 4,4 миллиона лет назад. Результаты научной работы, опубликованной в журнале Science Advances, помогают раскрыть загадку, каким образом у ранних предков человека возникло прямохождение.

Исследователи сравнили кости руки ардипитека по прозвищу Арди с конечностями других ископаемых приматов, современных обезьян и людей. Это позволило определить тип локомоторного поведения или чаще всего используемого способа перемещения у самых ранних гомининов (подсемейства гоминидов).

Анатомические исследования начала XX века поддерживали гипотезу, согласно которой современные люди произошли от существа, которое имело некоторое сходство с обезьянами. Однако хорошо сохранившаяся рука ардипитека, найденного в Эфиопии, заставила антропологов полагать, что гоминины якобы имели предков, представлявших собой более генерализованную форму приматов без сильно выраженных обезьяньих черт.

В новой научной работе исследователи выяснили, что рука Арди имеет морфологию, характерную для таких обезьян, как шимпанзе и бонобо. В то же время ученые нашли свидетельство большого эволюционного скачка от ардипитеков к австралопитекам, представленным скелетом «Люси» возрастом 3,2 миллиона лет. Этот переход произошел, когда гоминины начинают адаптироваться к вертикальной ходьбе, характерной для людей. Примерно в это же время у предков людей большой палец на ногах перестает быть хватательным, а также появляются примитивные орудия труда, что могло повлиять на эволюцию верхних конечностей.

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