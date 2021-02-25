Стало известно о манипулировании акциями «Газпрома» и Сбербанка

Банк России выявил факты манипулирования физлицами акциями «Газпрома», Сбербанка и Московской биржи на торгах с марта 2016 года по август 2018-го. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Во время проверки было установлено, что некоторые физические лица совершали операции с акциями компаний по предварительному соглашению с Maraion Investments Limited, зарегистрированной на Кипре. Сделки, относящиеся к манипулированию, также совершались с бумагами «Башнефти», «Норникеля», «Лукойла», ВТБ, «Магнита», «Роснефти», «Мосэнерго» и ТГК-14.

В Центробанке пояснили, что операции, не имевшие очевидной экономической целесообразности для самой Maraion Investments, позволили физлицам получить доход, а также привели к существенным отклонениям объема торгов бумагами упомянутых компаний.

Фактически кипрская организация нарушила федеральный закон о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, отметили в регуляторе. Maraion Investments и физическим лицам, участвовавшим в торгах, направили предписания о недопущении аналогичных нарушений в будущем. Кроме того, результаты проверки, которая выявила нарушения, переданы в правоохранительные органы.