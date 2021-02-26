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ЕC решил поскорее заполучить военную доктрину

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Фото: Olivier Matthys / Reuters

Евросоюз собирается поскорее заполучить свою первую единую военную доктрину, ее планируется принять к марту 2022 года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте саммита Евросоюза.

Главы государств ускорят разработку военной концепции блока. Она будет называться «Стратегический компас ЕС». В заявлении подчеркивается, что содружество подвергается новым и растущим угрозам и испытаниям.

«Чтобы бороться с ними, защищать своих граждан и усиливать свою стратегическую автономию и становиться более сильным глобальным игроком, ЕС нужно определить, каким актором он будет в области безопасности и обороны», — сказано в документе.

Анализировать угрозы и проводить совещания со странами-членами, а затем разрабатывать концепцию планируется в течение 2021 года, чтобы к весне следующего года она уже вступила в действие.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ноябре прошлого года сообщал о том, что разработка единой концепции уже идет. Тогда озвучивалось, что по форме она будет напоминать концепцию НАТО. Отмечалось, что концепция предоставит европейским странам большую независимость.

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