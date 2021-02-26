Армянская оппозиция призвала офицеров запаса присоединиться к протестам

Координатор армянского оппозиционного «Движения за спасение родины» Ишхан Сагателян призвал офицеров запаса присоединиться к протестующим и приносить с собой палатки, чтобы переночевать перед зданием парламента, сообщает РИА Новости.

В настоящий момент колонна демонстрантов находится в районе здания Генпрокуратуры страны. Сторонники оппозиции требуют привлечь премьер-министра Никола Пашиняна к уголовной ответственности. Митинг у парламента Армении назначен на 17:00 по местному времени (16:00 по мск).

О массовом переходе военнослужащих запаса на сторону протестующих пока не сообщается. Журналисты оценивают численность митингующих в несколько тысяч человек.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и правительства страны. Специальное заявление Генерального штаба подписало все руководство, а также командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений.

Позже требования военных поддержала полиция, а спецслужбы остались на стороне действующей власти. Премьер-министр охарактеризовал ситуацию как попытку военного переворота. Он призвал своих сторонников немедленно выйти на улицу, чтобы не допустить насильственной смены власти.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали «Движение за спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций. Пашинян заявил, что чист перед народом.