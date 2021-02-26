Telegram решил занять миллиард долларов

Компания Telegram Group, которая владеет мессенджером Telegram, решила занять миллиард долларов на развитие бизнеса. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным VTimes, планы выпустить бонды связаны с убытками и отсутствием средств на покрытие срочных долговых обязательств, которые нужно закрыть до конца апреля 2021 года.

Как пишет «Коммерсантъ», Telegram собирается привлечь миллиард долларов через конвертируемые облигации, которые не будут размещены на бирже. Их собираются распространить среди ограниченного круга инвесторов из России, Европы, Азии и c Ближнего Востока. Деньги нужны компании для улучшения инфраструктуры, стабилизации работы и привлечения новых пользователей. В январе мессенджер стал самым скачиваемым неигровым приложением в мире.

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По словам источника газеты, облигации собираются выпустить сроком на пять лет, ежегодно их владельцы будут получать купонный доход в размере 7-8 процентов от суммы долга. Если Telegram в течение пяти лет соберется выйти на IPO, то владельцы облигаций смогут вернуть одолженные средства за счет акции с дисконтом в 10 процентов к цене размещения. Пока же компании невыгодно выходить на биржу, потому что если наладить монетизацию Telegram (пока проект не монетизируется), акции можно разместить по более выгодной цене, отметил главный инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин.

Издание VTimes, изучив отчетность группы за 2018-2020 годы, пишет, что Telegram вынужден занять миллиард долларов на покрытие текущих срочных долгов, а также из-за убытков. Как установили аудиторы PwC, убыток группы в 2019 году составил 150,9 миллиона долларов, а в 2018-м — 172,7 миллиона долларов. В те же годы у компании был отрицательный капитал — 323,5 миллиона и 172,7 миллиона соответственно, при этом обязательства превышали активы — на 418 миллионов и 245 миллионов долларов. В первой половине 2020 года дефицит средств сохранился.

Аудиторы выяснили, что за 2,5 года, по которым изучена отчетность, группа не получала доход от операционной деятельности. «Большая часть средств от размещения облигаций нужна на быстрое покрытие долгов перед инвесторами, а остальное — на продолжение операционной деятельности», — пишет VTimes. По подсчетам издания, на погашение долгов уйдет около 600 миллионов, остальные средства направят на вложения в оборудование, верификацию пользователей, вознаграждение сотрудников, аренду мест в центрах обработки данных, провайдеров интернет-трафика, а также техподдержку.