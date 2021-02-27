Россия показала ударный «Аргумент»

Конструкторское бюро «Современные авиационные технологии» (САТ) на основе российского легкого реактивного учебно-тренировочного самолета СР-10 предложило создать ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) АР-10 «Аргумент». На соответствующую презентацию обратил внимание в LiveJournal пользователь dambiev.

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Согласно показанным материалам, длина АР-10 «Аргумент» составит 9,7 метра, размах крыла — 8,4 метра, высота на стоянке — 3,4 метра. Максимальная взлетная масса — 3850 килограммов, крейсерская скорость — до 800 километров в час, соответствующая дальность — до 1300 километров.

Внутрифюзеляжный отсек БПЛА имеет длину 4,4 метра, что позволяет размещать там высокоточную авиационную ракету Х-38 класса «воздух-поверхность».

В июле 2016 года «Авиапорт», ссылаясь на источник в оборонной промышленности, сообщил, что Минобороны России сочло целесообразным продолжать разработку легкого реактивного учебно-тренировочный самолета СР-10, созданного конструкторским бюро САТ, а также провести государственные совместные испытания данной машины.