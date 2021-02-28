Город-миллионник закроют на карантин из-за единственного случая COVID-19

Крупнейший город-миллионник Новой Зеландии Окленд закроют на карантин после подтвержденного случая заражения коронавирусом 21-летнего мужчины. Об этом сообщает Reuters.

Объявление сделала премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в субботу, 27 февраля. По ее словам, «есть повод для беспокойства», поскольку человек, у которого подтвердили заражение, не соблюдал режим изоляции в течение недели. Так, например, он посетил врача, а затем пошел в спортзал.

Для предотвращения распространения COVID-19 въезд и выезд из города с населением более 1,6 миллиона человек будет закрыт. Жителям нельзя покидать свои дома, за исключением поездок за продуктами, в аптеку или на работу. На всей остальной территории страны вводится запрет на проведение массовых мероприятий.

В январе в Швейцарии предложили ввести запрет на запреты из-за коронавируса. Члены ассоциации «Друзья конституции» собрали большое количество подписей, чтобы провести референдум о лишении властей конфедерации права вводить режим изоляции и другие коронавирусные ограничения.